الحسن: اناشد الشباب المحتجين اخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​، في بيان الى أن " بعض المناطق وخصوصًا في ​كورنيش المزرعة​ و​طرابلس​، تشهد حركة اضطرابات ومناوشات تخللها إطلاق ​مفرقعات​ ورمي حجارة باتجاه ​الجيش​ و​القوى الامنية​. ازاء هذا الوضع، فإننا ننشاد ​الشباب​ المحتجين في هذه المناطق اخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن، والاحتكام الى دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بالخروج من الشوارع فورًا ايمانا منه بدولة المؤسسات وحفاظا على السلم الأهلي ومبدأ الاعتدال الذي لطالما انتهجه الحريري".

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