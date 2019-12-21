جنبلاط: للحفاظ على الطابع السلمي للاعتراض على تكليف دياب فأمن البلد اهم من كل شيء

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أيا كانت الملاحظات على الطريقة أو المسار الذي ادى إلى تكليف ​حسان دياب​ فأن الأهم هو الحفاظ على الطابع السلمي للاعتراض بعيدا عن ​العنف​ و​قطع الطرقات​ وان امن البلد واستقراره اهم من كل شيء، دعوا اللعبة الديمقراطية النيابية تأخذ أبعادها مع التمسك والحفاظ على المؤسسات".

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