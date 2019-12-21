شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الوفد يكرم عددا من الرياضيين الفائزين في الاستفتاء الرياضى للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الرياضيين الفائزين في استفتاء "الوفد" الرياضي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وكانت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، برئاسة عباس حزين رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، قد أعلنت النتائج وكشفت عن الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا في مصر في عام 2019.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة، أن الاستفتاء تم هذا العام من خلالها استفتاء رأي جماهير ، وعدد كبير من النقاد والمدربين والفنيين والإداريين في مختلف المجالات الرياضية، وأعضاء لجنة الرياضة بحزب الوفد في المحافظات، من خلال استمارات تم إعدادها خصيصاً.

وجاءت أسماء نجوم الرياضة المكرمين في بيت الأمة، كالتالى:

شخصية العام الرياضية: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

أفضل لاعب محترف

المركز الأول: التونسي علي معلول نجم الأهلى.

المركز الثاني: مواطنه فرجاني ساسي نجم الزمالك.

أفضل حارس مرمى في مصر:

المركز الأول: محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.

المركز الثاني: محمود جنش حارس الزمالك رغم إصابته.

أفضل لاعب مصري

المركز الأول: اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية نجما وسط الأهلي والزمالك.

أفضل لاعب صاعد

المركز الأول: اللاعب رمضان صبحي لاعب الأهلي.

المركز الثاني: اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

أفضل حكم

المركز الأول: محمد عادل.

المركز الثاني: يليه محمود البنا.

جائزة محمد السباعي لأفضل معلق رياضي

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المركز الأول: مناصفة بين خالد حسن وأيمن الكاشف.

أفضل إعلامي شاب

المركز الأول: إبراهيم عبدالجواد.

المركز الثاني: كريم خطاب.

جائزة أفضل إنجاز رياضي فردي

فريدة عثمان ومحمد إيهاب علي .

أفضل إعلامي عربي: يعقوب السعدي.

أفضل إعلامي مصري: الكابتن أحمد شوبير للمرة الثانية على التوالي.

أفضل مدير كرة: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

أحسن أكاديمي رياضي: الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق.

أفضل أكاديمي رياضي عربي: الدكتور عبدالله الغصاب ، وهو رئيس قسم التربية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت.

أفضل ناقد رياضي عربي: مطلق نصار.

أفضل تجربة استثمارية في المجال الرياضي: نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام.

أفضل تجربة استثمارية في القطاع الحكومي: مديرية الشباب والرياضة بالفيوم تحت إدارة الدكتور سيد حُزين.

أفضل سياسي يعمل في مجال الإدارة الرياضية: الدكتور نبيه العلقامي، ووليد مهدي عن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، كونه ممثلًا لحزب الوفد في تلك البطولة، وأيضًا لدوره في أنه أول من أدخل منظومة الأونلاين سيستم «البطاقة الإلكترونية للجماهير».

أفضل شخصية نسائية في المجال الرياضي: عبير عصام.

النقاد الرياضيين: محمد سيف وإيهاب الخطيب نظرًا لدورهما في مجال الصحافة الرياضية.

جائزة تقديرية للدور في الإعلام الرياضي والإعلامي: عمرو مخلوف مدير البرامج بقناة أون سبورت، ومحمد عفيفي رئيس قناة نايل سبورت.

بطلة الرماية: الدكتورة أميرة أبوشقة لحصولها على ميداليات في بطولتي الألعاب الإفريقية في المغرب والبطولة الإفريقية في الجزائر.







































































































