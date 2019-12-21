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نرمين ميشيل أمنيا للجنة التواصل الاجتماعي بحزب الحرية المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، قرار بتولي، نرمين ميشيل، لجنة التواصل الاجتماعي بالحزب، وذلك ضمن خطة استكمال تشكيل الأمانات بالحزب.

 

وقالت نرمين ميشيل، إن ذلك يأتي ايمانا بدور الحزب المجتمعى من خلال التواصل الدائم مع المواطن وسعى الحزب على حل المشاكل الحياتية التى توجه خلال مسيرته اليومية

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وأكدت نرمين ميشيل، أن الدكتور صلاح حسب الله، يؤكد خلال كل مؤتمر حزبي أو لقاء جماهيري على الاهتمام  بمصلحة  المواطنين، فهى الهدف الأول  لحزب الحرية المصري، مضيفة أن هناك رسالة لكل أعضاء الحزب أن يعملوا على مصلحة المواطن سواء أن كان له استمارة عضوية بالحزب  أم لا.

 

 

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