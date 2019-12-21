الاتحاد الإسباني يهدد برشلونة بإغلاق ملعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض فريق برشلونة الإسباني، لغرامة مالية من لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني، كما وجه له تحذير شديد اللهجة، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.

وأسفرت مباراة برشلونة وريال مدريد عن التعادل السلبي 0-0، بينما شهدت إلقاء العديد من الكرات من مدرجات البارسا.

وقررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب كامب نو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فوفقًا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن "إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر جريمة خطيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب".

وتوقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت الكرات من مدرجات برشلونة إلى داخل الملعب.