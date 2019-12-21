الثورة_هي_الحل وسم يجتاح مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير المصريّة التي أدت إلى تنحي رئيس جمهوريّة مصر، حسني مبارك عام 2011، تعلو أصوات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي لتطرح الحل الوحيد للخلاص من الأوضاع التي أوصلت مصر إلى ما عليه اليوم، تحت وسم #الثورة_هي_الحل.
واحتل الوسم قائمة الأكثر تداولًا في "الترند" المصري، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسبابهم لجعل الثورة هي الحل الوحيد، لمواجهة الأوضاع المتردية داخل وطنهم.
غرّد حمزة حسن، على حسابه في موقع تويتر، "قبل ما نعمل الثورة لازم نعمل ثورة للمبادئ والى هي إزاي نخلى عندنا حاجة كدة تسمى أخلاق وإزاى نبقى عندنا ثقافة اختلاف وقبل كل ده إزاى نتعامل بالدين ويبقى له أولوية في تعاملاتنا وإزاى يبقى عندنا أدب خلاف وبعدة كدة اقسم بالله لو نجحنا لربنا هيغيرلنا قانون الدنيا #الثورة_هي_الحل".
وقال كريم، على حسابه في موقع تويتر، "Coming soon" مشيرًا إلى صور من ثورة 25 يناير في 2011، يقصد عودة الثورة مجددًَا.
وغرد محمد وحيد، على حسابه في موقع تويتر، "عشان ترجع حريتنا وكرامتنا من تاني #الثورة_هي_الحل".
وغرّد حساب آخر على موقع تويتر، "مينفعش نبقى طول حياتنا نكون في تبعية للشرق أو الغرب، مكاننا الطبيعي المفروض في الصدارة، عشان كدة #الثورة_هي_الحل".
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