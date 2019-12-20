شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على ردع الخطر الإيراني بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق، أمس الخميس، إن “سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني”.

وندد “بومبيو” أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران، كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.