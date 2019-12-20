شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «ويكيليكس» يمثل أمام محكمة إسبانية والان نبدء بالتفاصيل
وتركز القضية على مزاعم بأن كاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت وضعت في السفارة في الفترة بين يونيو 2017 ومطلع 2018 عبر شركة الأمن الإسبانية الخاصة اندركفر "جلوبال إس.إل". وأحجمت متحدثة باسم وزارة الخارجية في الإكوادور عن التعليق على القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس «ويكيليكس» يمثل أمام محكمة إسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.