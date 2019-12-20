شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «ويكيليكس» يمثل أمام محكمة إسبانية والان نبدء بالتفاصيل

مثُل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون أمام محكمة في مدريد عبر دائرة تلفزيونية من بريطانيا، أمس الجمعة، في إطار تحقيق بشأن مزاعمه بأن شركة إسبانية تجسست عليه خلال إقامته داخل سفارة الإكوادور في لندن.

وتركز القضية على مزاعم بأن كاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت وضعت في السفارة في الفترة بين يونيو 2017 ومطلع 2018 عبر شركة الأمن الإسبانية الخاصة اندركفر "جلوبال إس.إل". وأحجمت متحدثة باسم وزارة الخارجية في الإكوادور عن التعليق على القضية.