شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. احتجاجات على تكليف رئيس وزراء مدعوم من «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
وكا الرئيس اللبناني ميشال عون كلف، أمس الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفا للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتا لصالح دياب.
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