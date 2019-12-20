شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. احتجاجات على تكليف رئيس وزراء مدعوم من «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش اللبناني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار سعد الحريري، يحتجون على تكليف رئيس وزراء جديد مدعوم من حزب الله.

وكا الرئيس اللبناني ميشال عون كلف، أمس الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفا للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتا لصالح دياب.