افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم حرق مقر فوج المهمات الخاصة بالناصرية ومنزل رئيس اللجنة الامنية بمجلس ذي قار، فيما اشار الى ان القوات الامنية دخلت حالة الانذار بنسبة 50%.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين احرقوا مجددا مقر فوج المهمات الخاصة ومنزل رئيس اللجنة الامنية في مجلس ذي قار المنحل وسط الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان القوات الامنية في ذي قار شددت من اجراءاتها ودخلت حالة الانذار بنسبة ٥٠٪".
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