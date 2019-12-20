حرق مكتب منظمة بدر ومقر حزب الدعوة بالناصرية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم حرق مكتب منظمة بدر ومقر حزب الدعوة في مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم على حرق مكتب منظمة بدر ومقر حزب الدعوة في مدينة الناصرية".
واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
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