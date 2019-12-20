القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتتشعب العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على مستويات العمل المشترك كافة، لتشكل وفقاً لتصريحات سابقة لسفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، النموذج الأمثل والأفضل لأي علاقة بين دولتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.