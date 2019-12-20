أفضل الأماكن للسياحة في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت تبحث عن وجهة سياحية مميزة لقضاء عطلة خاصة مع عائلتك ولم تتخذ القرار بعد, نقترح عليك السياحة في الهند وزيارة أروع الأماكن السياحية ذات الطابع الهندي الساحر التي تستحق الزيارة.
وهناك العديد من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الهند في مدن نيودلهي وتاج محل وتشيناي ومومباي، تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتكون فرصة للزائرين للتمتع بجمال المناظر الطبيعية الخلابة والثراء الثقافي.
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