تحقيق "الجنائية الدولية" وأزمة لبنان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: الجيش الليبي: المليشيات تهيئ مواقعها للقوات التركية والمعركة مستمرة، والمبعوث الأممي: الإرهابيون لا يزالون يهددون سوريا، و"دياب" يعد بإعلان حكومة لبنان خلال 6 أسابيع.. ومظاهرات مناوئة لتكليفه، وأمريكا ترفع السودان من لائحتها السوداء حول حرية المعتقد، ودبلوماسيون يرجحون آلية أوروبية لإلزام إيران بالاتفاق النووي، وقرقاش: العالم الإسلامي لن ينهض بالاستقطاب والتحزب، و"الجنائية الدولية" تعتزم التحقيق حول جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقلق أممي إزاء استمرار الهجمات على المتظاهرين في العراق، والجيش السوري يواصل تقدمه بريف إدلب، ونتنياهو ردا على تحقيق "الجنائية الدولية": ليس لها اختصاص، وعريقات: 3 انتخابات مصيرية في 2020 ستؤثر على القضية الفلسطينية.

أما في الاقتصاد فتطالعون: ترامب: الصين بدأت مشتريات كبيرة من منتجاتنا الزراعية، والذهب يتراجع مع تفاؤل بتسوية حرب التجارة، والاقتصاد البريطاني ينمو أكثر من المتوقع في الربع الثالث من 2019، واستمرار تفاؤل التجارة يقود وول ستريت لذروة جديدة عند الفتح، واستمرار تفاؤل التجارة يقود وول ستريت لذروة جديدة عند الفتح، و8 ملفات تكشف فسادا بقيمة 3.3 مليار دولار لرجال أردوغان، و"جيه.سي.آي": الصين تستطيع شراء منتجات زراعية أمريكية بـ40 مليار دولار، وتركيا في الإعلام.. أزمات الاقتصاد والعملة تتفاقم في الأسواق المحلية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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