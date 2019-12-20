المغربي حكيمي الأسرع في تاريخ الدوري الألماني

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، مستواه الرائع رفقة فريقه وسجل رقما قياسيا بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا.

وأعلن الموقع الموقع الرسمي لنادي بروسيا دورتموند، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حكيمي بلغت سرعته 36.20 كم/ساعة خلال مباراة فريقه أمام لايبزيج التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني.

وتخطى حكيمي، كينجسلي إيهزيبو، مدافع كولون، كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني (35.85 كم/ساعة)، حيث سجل رقمه القياسي منذ الجولة السابعة هذا الموسم، بعد أسبوع واحد فقط من تصدر كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونيخ للسباق ضد بادربورن (35.66 كم/ساعة).

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ويقدم حكيمي المعار من صفوف ريال مدريد الإسباني مستوى رائعا منذ انضمامه إلى بروسيا دورتموند، حيث شارك خلال 53 مباراة وسجل 9 أهداف وأهدى 12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات منذ أن وقع عقد إعارة لمدة عامين في صيف 2018.

وتسعى إدارة دورتموند للإبقاء على حكيمي بصفة نهائية إلا أن التقارير تشير إلى رفض ريال مدريد فكرة التخلي عن اللاعب الذي يجيد في مركزي الظهير والجناح الأيمن، خاصة مع وجود المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعلم إمكانياته جيدا.

ووصلت قيمة اللاعب الدولي المغربي البالغ من العمر 21 عاما إلى 45 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

يذكر أن أشرف حكيمي توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، إضافة لكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي لنفس الموسم، ونجح مع الملكي في الفوز بكأس العالم للأندية لسنة 2018، وفاز مع دورتموند بكأس السوبر الألماني بداية الموسم الحالي.