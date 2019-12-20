إثيوبيا تُطلق أول قمر صناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أول قمر صناعي باسم (ETRSS-1) من محطة فضائية في الصين، وسط احتفالية رسمية، حضرها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، وعدد من كبار المسؤولين بأديس أبابا.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، خلال كلمة له بالاحتفال، إن هذا اليوم يوم تاريخي لإثيوبيا، موضحا أن عملية إطلاق القمر الصناعي سيمكن إثيوبيا من مواكبة التكنولوجيا والتطور ووضع لبنة أساسية لازدهار إثيوبيا.