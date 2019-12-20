قمة شق الصف الإسلامي.. تلميع لتحالف الشر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365

رغم الحملة السياسية والإعلامية التي سبقت الدعوة إلى قمة "كوالالمبور"، بات من الواضح أن بعض الدول المدعوة إلى القمة فطنت إلى تأثيرها السلبي على العمل الإسلامي؛ فخفضت تمثيلها. وتجلى ذلك في تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن الحضور، وإلغاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مشاركته، في إقرار استباقي بأن قمة ماليزيا لن يكتب لها النجاح في أن تكون منبرًا بديلاً أو صوتًا بديلاً عن منظمة التعاون الإسلامي التي تصف نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، ولن تحظى بأي تجاوب من جانب مسلمي العالم.

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وقد اعترف رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، بتجاوز تلك القمة لمنظمة التعاون الإسلامي، والسعي إلى إيجاد مظلة بديلة عنها، وقال: "إن هذه الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع، يشمل مجالات عدة، تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة، إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة".

اللقاء الذي رفضت حضوره غالبية الدول المدعوة وقاطعته باكستان، تحول إلى مجرد "اجتماع إخواني" لتحالف " قطر وتركيا وإيران"، لم يحمل أي أجندة على اعتبار أن الهدف كان مناقشة حلول جديدة للقضايا الإسلامية، تحول إلى منبر لإيران وتركيا في مهاجمة الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية أزماتها الاقتصادية، وصولاً إلى الدعوة لوقف أو خفض التعامل بالدولار،لكن لم يتطرق أبداً إلى سياسات البلدين وتدخلاتهما هنا وهناك التي أوصلتهما إلى هذه النتائج.

لقاء كوالالمبور، لم يكن أكثر من تلميع لتحالف ثلاثي، وفضح توجهاته كغطاء لجماعة الإخوان. وبالتأكيد فشل في إضعاف وحدة منظمة تشكل منصة 57 دولة، بتغريد خارج السرب،لكن ما حدث يتطلب بالضرورة أيضاً مراجعة، تعزز تضامن المسلمين في مواجهة المتاجرين بقضاياهم.