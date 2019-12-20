برلماني مصري يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد المنتجات التركية

تقدم عضو ​مجلس النواب​ النائب محمد الغول، باستجواب لرئيس مجلس النواب ​علي عبد العال​، موجها لوزير التجارة و​الصناعة​، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، مؤكداً أن "السوق المصرية بمعزل عما يحدث في ​تركيا​ إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر ​الأمن​ القومي المصري".

ولفت إلى أنه "في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة في شأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم، وطلبت الرد كتابيا ولم يصلني ، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%"، مشيراً إلى أن "​تقارير​ المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كشفت عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب ​السرطان​ للأطفال والحوامل لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية".