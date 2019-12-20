اشار رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل أسعد زغيب، خلال افتتاح القرية الميلادية، الى ان هذه "القرية تهدف الى إدخال الفرحة لقلوب الناس، وان قرار عدم تفويت المناسبة جاء بعد عدة حوارات بين أعضاء المجلس البلدي حول ما إذا كان يجب أن نقم القرية الميلادية أو لا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث أنه في الأيام التي نعيش فيها الضياع، لا حل أمامنا غير الصلاة حتى يلهم الله المسؤولين عنا ليقودونا بر الأمان"، موضحاً ان هذه "القرية تؤمن العديد من الفرص للأشخاص الذين يستفيدون من هذه الفترة الميلادية، سواء من الفرق الموجودة، أو الحرفيين الذين يقدمون مصنوعاتهم المحلية لتأمين مدخول صغير، إلى إقامة القرية الميلادية في ساحة الشهداء بوسط المنطقة التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية زحلة خلال افتتاح القرية الميلادية: هدفنا إدخال الفرحة لقلوب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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