دعا رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​، رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لأن "يخاطب ​المحتجين​ الذين يقطعون الطرقات ب​مؤتمر​ صحفي وليس عبر التويتر لفتح الطرقات ودرء الفتنة وان يأخذ المسؤولين في ​تيار المستقبل​ دورهم في هذا الشأن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان طالب الحريري لأن يخاطب المحتجين في مؤتمر صحافي لفتح الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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