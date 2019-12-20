ريفي: أناشد جميع النواب السياديين تقديم إستقالاتهم

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "أمام خطورة ما يجري، أناشد جميع النواب السياديين، تقديم إستقالاتهم من هذا ​المجلس النيابي​ الذي أفقدته ​الثورة​ شرعيته الشعبية، وفي مقدّمهم ​نواب طرابلس​"، معتبرا أن "سلطة الوصاية تقود ​لبنان​ للكارثة، والمطلوب رفع الغطاء عنها. الشعب يناديكم فلا تخذلوه، والمطلوب إعادة تكوين سلطة تمثّل اللبنانيين".

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