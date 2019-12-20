إعتصام لمحتجي برجا أمام معمل الجية رفضا لملوثاته والتقنين القاسي

نفذ أبناء بلدة برجا وجوارها إعتصاما سلميا، عند مدخل معمل الجية الحراري، إحتجاجا على التقنين القاسي والمجحف بالتيار الكهربائي بحق منطقة اقليم الخروب، التي تتحمل فقط سموم المعامل وملوثاتها، لا سيما وانه يوجد في اقليم الخروب ثلاثة معامل لانتاج الطاقة الكهربائية.
وأكد رئيس بلدية برجا ريمون حمية بعد مقابلته الادارة المسؤولة عن المعمل، "وجود قرار بتفكيك المعمل في العام 2018 ولم ينفذ وفي العام 2019 لم ينفذ ايضا"، مشيراً الى "وجود خطوات يمكن ان يقوم بها المحتجون وخطوات اخرى تقوم بها المؤسسات الرسمية عبر تحركات مع المعنيين في الشركة لمعالجة هذه القضايا التي تشكو منها برجا وجوارها".
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