خريش: من يدفع ثمن المفرقعات النارية التي تُطلق على الجيش اللبناني؟

تساءلت نائبة رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "من يدفع ثمن ​المفرقعات النارية​ التي تُطلق على ​الجيش اللبناني​، ومن يموّل هذا الشغب غير البريء"؟

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