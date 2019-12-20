لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ميليشيات ​السلطة​ يقولون للناس بصراحة أو بدنا نسرقكن من داخل السلطة أو بنا نخوفكن ونذلكم إذا أعترضتو علينا وليس هناك تفسير آخر لمشهد اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: "ميليشيات السلطة يقولون للناس أو بدنا نسرقكن من داخل السلطة أو بنا نخوفكن إذا أعترضتو علينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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