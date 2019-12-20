الفرزلي: المواجهة مع الحريري ليست مطلوبة خاصة أنه يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ في حديث تلفزيوني أن "المواجهة مع رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ ليست مطلوبة لذلك دعوت رئيس الحكومة المكلف للذهاب إلى الحوار بعد التكليف"، مشيراً إلى أن "الحريري يمثل شريحة واسعة من المكون السياسي الذي يشكل ثلث ​المجتمع اللبناني​".

وفي حديث تلفزيوني، علق الفرزلي على ما يحصل في الشارع احتجاجًا على تكليف رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، قائلا "هذه ردة فعل طبيعية على أن الزعيم السياسي لهذا المكون لم يكن في رئاسة الحكومة ولهذا السبب رشحت الحريري من أجل هذا البعد لهذا المكون ودوره".