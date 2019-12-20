الجديد: "اللقاء الديمقراطي" لن يشارك في الإستشارات النيابية غير الملزمة غدًا

أفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "​اللقاء الديمقراطي​" لن يشارك في الإستشارات النيابية غير الملزمة غدًا ولن يشارك في ​الحكومة​ اعتراضا على ما يعتبره حكومة معلّبة بطريقة التكليف والتأليف".

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