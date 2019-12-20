أفادت قناة الـ"LBC" عن "وقوع اصابات في صفوف القوى الأمنية والجيش اثر تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية في كورنيش المزرعة".
كما حاول بعض الشبان من منطقة ابو شاكر التدخل لدى الذين يرمون الحجارة لدعوتهم التزام الهدوء وعدم التعرض لعناصر الجيش والقوى الامنية، الا انهم لم يمتثلوا وعادوا لرمي الحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة باتجاه القوى الامنية، ما اضطرها لاطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم.
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