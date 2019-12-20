حركة أمل: لا علاقة لنا بما يحصل في منطقة كورنيش المزرعة

شددت ​حركة أمل​ في بيان على أن "لا علاقة لنا بما يحصل في منطقة ​كورنيش المزرعة​"، مشيرة الى أن "ما تبثه بعض القنوات هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا".

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