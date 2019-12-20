الجيش: توقيف شخصين حاولا قطع طريق الميناء وضبط بحوزتهما عددا من السواطير

لفتت ​قيادة الجيش​ إلى أن "دورية من الجيش أوقفت اليوم شخصين كانا ضمن مجموعة تحاول قطع الطريق في منطقة الميناء في ​طرابلس​، وضبطت بحوزتهما عدداً من السواطير، كما صادرت شاحنة نوع بيك آب كانت محملة بالإطارات معدّة للإستخدام في قطع الطريق".

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