محتجون يقطعون طريق الضنية ـ طرابلس في أكثر من نقطة

قطع عدد من ​المحتجين​ طريق ​الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​ في محلة وادي الريحان وفي منطقة العيرونية بالإطارات المشتعلة والحجارة.

كما قطعوا أيضا ​طريق الضنية​ ـ ​المنية​ ​الجديدة​ عند مفرق بلدة عدوة (​الروضة​) بالإطارات المشتعلة والحجارة.

وكان ​الجيش اللبناني​ قد أعاد ​فتح طريق​ الضنية ـ طرابلس عند مفرق بلدة كفرحبو، وهو يعمل الآن على إعادة فتح الطرقات في الأماكن المذكورة.

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