وصارت الطريق ممهدة لـ"بريكست" يوم 31 يناير

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اسماء السيد - نصر المجالي: حققت انتصارات بوريس جونسون الساحقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أولى نتائجها بموافقة مجلس العموم البريطاني، اليوم الجمعة، على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، بتأييد من 358 عضوا مقابل رفض من 234.
وتم تمرير القراءة الثانية لمشروع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" نهاية يناير المقبل، بسهولة واضحة بعكس الجلسات التي سبقت الانتخابات التي لم تكن حكومة المحافظين تحظى بأغلبية ساحقة.
وينتظر الاتفاق حاليا الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ثم إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي الموعد المحدد.
انتصار حزب المحافظين انعكس بامتياز على جلسة البرلمان الجمعة
وبدأ أعضاء البرلمان إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة ليعودوا في 7 لإجراء المزيد من المناقشات والتصويت على التشريعات اللازمة لتقديم انسحاب منظم عن بروكسل الشهر المقبل.
وسيصوت مجلس العوم بعد اجازته على قرارات متعلقة بالخروج، ومن ثم إحالتها إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق قبل التوقيع عليها ورفعها للملكة للمصادقة عليها.
وسيتم عرض مشروع القرار على البرلمان الأوروبي، وتقول مصادر إنه لا يوجد حاليًا أي سبب للاعتقاد بأن أعضاء البرلمان الأوروبي سيعرقلونالصفقة ، خاصةً بالنظر إلى مقدار الوقت والجهد الذي بذله الاتحاد الأوروبي لوضعه والاتفاق مع المملكة المتحدة.
الاعلان عن موافقة العموم على مشروع قانون الخروج
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