زوج ملكة بريطانيا في المستشفى









اسماء السيد - أعلن قصر باكينغهام الملكي البريطاني إن الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية عاماً نقل إلى مستشفى الملك دوارد السابع في لندن، اليوم الجمعة، في إجراء احترازي للعلاج من حالة سابقة.

وذكر القصر في بيان "سافر الدوق (98 عاما) من مزرعة ساندرينغهام الملكية في نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج فيما يخص حالة سابقة".

وأضاف البيان "دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه". وقالت مصادر ان الدوق قد يشارك العائلة الملكية في احتفال الميلاد.

وكانت الملكة توجهت بالقطار الملكي اليوم الجمعة إلى مزرعة سانرينغهام لقضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة، كعادتها، مع أسرتها.

وكان زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب دوق إدنبره قد تعرض لحادث سير مطلع العام، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغهام الملكية في نورفولك في شرقي إنكلترا.

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وقال قصر باكينغهام وقتها إن الأمير فيليب لم يصب بأذى، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت.

الملكة اليزابيث حين توجهها بالقطار الملكي الجمعة الى نورفولك

وتقاعد الأمير فيليب عن المشاركة في الواجبات الملكية في أغسطس العام 2017، وخضع لاستبدال مفصل الورك في شهر إبريل من العام الماضي.

وذكرت تقارير صحافية بريطانية أنه قضى يومين في مستشفى في يونيو الماضي كإجراء احترازي للعلاج من عدوى. ولم يكمل إحدى الفعاليات لاعتلال صحته.

