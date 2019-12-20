شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل أمنيا للجنة التواصل الاجتماعى بحزب الحرية المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، قرار بتولي، نرمين ميشيل، لجنة التواصل الاجتماعي بالحزب، وذلك ضمن خطة استكمال تشكيل الأمانات بالحزب.
وقالت نرمين ميشيل، إن ذلك يأتي ايمانا بدور الحزب المجتمعى من خلال التواصل الدائم مع المواطن وسعى الحزب الى حل المشاكل الحياتية التى توجه خلال مسيرته اليومية
وأكدت نرمين ميشيل، أن الدكتور صلاح حسب الله، يؤكد خلال كل مؤتمر حزبي أو لقاء جماهيري على الاهتمام بمصلحة المواطنين، فهى الهدف الأول لحزب الحرية المصري، مضيفة أن هناك رسالة لكل أعضاء الحزب أن يعملوا على مصلحة المواطن سواء أن كان له استمارة عضوية بالحزب أم لا.
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