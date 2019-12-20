شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدي: مصر دولة لا تراها إلا وتقع في عشقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي، الشكر لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام مصر بالمجال الرياضي وتكريمهم للإعلاميين والمتفوقين هذا المجال.

جاء ذلك خلال فعاليات تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وقال "السعدي": "عندما جئت لأول مرة إلى مصر بحثت عن الطريق الذي كان يمشي عليه نجيب محفوظ لأعرف كيف كان يكتب الكلمات من جسد وروح، ووضع قناديل فكر أنارت العقول، وذهبت للحسين والسيدة زينب، وسمعت أم كلثوم مع كوب من الشاي يسكر عقوله، وسعد باشا زغلول يشير إليه بإصبعه، وعبر صباحي بورد وفل وياسمين، ورأيت المساجد والكنائس والنيل هادئ نبيل، وسرى الماء في يدي، وكيف يمكن بعد كل هذا ألا أعشق أهلها الطيبين".

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وأضاف "السعدي" "كل مرة أقول عندما تأتي إلى مصر اخلع نعليك هنا تتجلى، فلا يمكن أن نرى مثلتها إلا شامخة في كل ميادين، مصر قصة حب لا تنتهي لا يمكن أن تراها إلا وأن تقع في عشقها"، مقدمًا الشكر لكل المصريين على تقديرهم وهذا التكريم الذي قدمه حزب الوفد الذي يمتد تاريخه عبر السنين.

وأهدى رئيس قنوات أبو ظبي، الوفد فيلمًا تسجيليًا عن مصر عبر فيه عن عشقه لمصر ولأبنائها وكيف تعشق دولته الإمارات تراب هذا البلد وتقدم لها كل ما تملك حبًا فيها.