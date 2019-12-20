شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة في بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب والنشء .

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

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وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتكريم، ووجه الشكر لرئيس الوفد،: "عظيم الشكر والتقدير على هذا التكريم".