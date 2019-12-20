بالصور.. محافظ بورسعيد في جولة بالشارع السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بأبناء المحافظة وزوارها بشارع 3/7 السياحي، أثناء جولة سيرًا على الأقدام، رفقة اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن الجهود مستمرة للارتقاء ببورسعيد في مختلف المجالات، وهناك المزيد من المشروعات التي ستشهدها المحافظة في الفترة المقبلة، لخلق المزيد من فرص العمل، ودعم الوجه الحضاري والجمالي لبورسعيد.

وأعرب أبناء المحافظة عن ارتياحهم لمشروع الشارع الذي أضاف واجهة سياحية للمحافظة، وأشادوا بمستوى التجهيزات التي أقيمت بالشارع.