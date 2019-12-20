انطلاق فوج قطار المشاركين بالمنتدى العاشر للشباب العربي الإفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

انطلق مساء اليوم الجمعة فوج "قطار الشباب" أعضاء الوفود العربية والإفريقية المشاركة في أعمال المنتدى العاشر للشباب العربي الإفريقي، والذي يبدأ أعماله غدا بمدينة الأقصر ضمن فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الإفريقي"، وفي إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وحرص الدولة على دعم الشباب.

وقبيل مغادرة الوفد عقدت احتفالية كبرى بمحطة مصر برمسيس لتوديع الوفد؛ حيث تفقد أعضاء الوفد المكون من 300 شاب وفتاة من مختلف الدول العربية متحف السكة الحديد، وقام مسئولو المتحف بفتح المتحف خصيصا لأعضاء الوفد الذي حرص على التقاط الصور الجماعية.

وأكد الدكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن مشاركة الشباب من 35 دولة عربية وإفريقية والتواجد على أرض مصر في منتدى الشباب العربي الإفريقي رسالة قوية تؤكد على استقرار الأوضاع بمصر، وتمتعها بالأمن والأمان، وقدرتها على استضافة الأحداث العربية والإقليمية والقارية والدولية الكبرى، لافتاً إلى تكاتف الجميع في مواجهة أية تحديات أو ظروف قد تطرأ وتقديم المساعدات الممكنة تأكيدا على أهمية الدور المجتمعي للجميع.

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كما أكد رشوان على الدور المحوري للشباب وحرصنا على إتاحة الفرص لهم للمشاركة في الملتقيات المختلفة للعمل على تنمية المهارات الخاصة بهم وتخريج أجيال مجهزة لتحمل المسؤولية في المستقبل.

وأوضح رشوان أن حجم المشاركة في أعمال المنتدى يدعم التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، ويعطي الشباب المشارك الحصول على القدر الكافي من المهارات والمعرفة كي يتمكن من تنفيذ البرامج والمشروعات التي يشارك فيها بما يجعل هؤلاء الشباب في الصدارة والريادة الأعمال، وأن مصر حاضنة للجميع وعلى استعداد لعقد المناسبات الأفريقية والعربية والدولية الكبرى لأننا بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح عبدالرزاق رئيس لجنة الخبراء ومستشار رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة أن هذه المشاركة المصرية الإفريقية العربية تستهدف دعم الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر تجاه القارة الأفريقية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والتأكيد على هوية مصر الأفريقية، وترسيخ العمق التاريخي بين مصر والدول الأفريقية، والمساهمة في بناء الشباب الإفريقي، وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية مما يعجل بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقارتنا الأفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تقريب وجهات النظر بين شباب القارة السمراء.

وأضاف عبد الرزاق أن الاتحاد العربي يسهم من خلال برامجه بهدف الاستثمار في أوقات الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لوطننا مصر وتعريف الشباب بالمناطق التاريخية والسياحية التي تزخر بها.. مؤكدا على تضافر الجهود بين الاتحاد العربي للشباب والبيئة وكافة المؤسسات الوطنية لإنجاح المنتدى بما يحقق الهدف المنشود منه في إقامة حوار بناء بين الشباب والتعرف على وجهات نظرهم المختلفة لدعم قيم الانتماء الوطني لدى الشباب، والتعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، علاوة على تشجيع السياحة الداخلية.