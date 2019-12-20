إضافة إلى الإعدام..حكم إضافي على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتعليق جثته 3 أيام

أصدرت محكمة باكستانية خاصة فقرة إضافية في حكمها على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف تقضي بتعليق جثته ثلاثة أيام.
وكانت المحكمة قد قضت يوم الثلاثاء بإعدام مشرف -الحاكم العسكري السابق- بعدما أدانته في محاكمة غيابية بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور عام 2007.
وقالت المحكمة في قرارها الجديد الصادر اليوم الخميس إنه إذا توفي مشرف قبل تنفيذ حكم الإعدام، "فيجب أن تعلق جثته في ساحة تشوك في إسلام آباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام". وتقع هذه الساحة أمام البرلمان الباكستاني.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف الذي يتلقى العلاج في إمارة دبي حاليا، وضمان تنفيذ حكم الإعدام.
ووصف خبراء قانونيون توجيه المحكمة بتعليق جثة مشرف بأنه مخالف للدستور، حتى وإن كان رمزيا.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الباكستانية إنها وجدت أن الحكم بإعدام مشرف يشوبه عوار حيث يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء.
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