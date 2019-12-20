جوليان أسانج يدلي بشهادته أمام القضاء الإسباني في قضية تجسس

أدلى جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، اليوم الجمعة ، بشهادته أمام القضاء الإسباني في الدعوى المقامة ضد شركة أمن إسبانية خاصة قال إنها تجسست عليه عندما كان مقيماً في سفارة الإكوادور بالعاصمةالبريطانية لندن.
وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن أسانج، المحتجز في إحدى سجون بريطانيا شديدة الحراسة، أدلى بهذه الشهادة عبر الفيديوللمحكمة الوطنية الإسبانية من موقعه بمحكمة ويستمنستر الجزئية في لندن.
وتحقق المحكمة الإسبانية في قضية تجسس إحدى الشركات الأمنية الإسبانية عليه وتمريرها معلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن هذه القضية تكتسب أهميتها بالنسبة لأسانج من كونها فاصلة في قضية تسليمه إلى واشنطن.
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