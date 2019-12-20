بوجدانوف يبحث مع السفير السوري الأوضاع في سوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما الأوضاع في سوريا.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "جرى تبادل معمق لوجهات النظرفيما يتعلق بتطور الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط ككل".
كما بحث الطرفان الاستعدادات لاجتماع اللجنة الروسية-السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والمقرر عقده في الفترة الممتدة من 23 وحتى 25 ديسمبر في موسكو.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة دمشق في زيارة ليومين، عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث بحثت قضايا ذات طابع تجاري واقتصادي، على رأسها تشغيل ميناء طرطوس الذي استأجرته روسيا، وخيارات الأفضليات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، وكذلك تصدير الحبوب الروسية إلى سوريا، ضمن إطار المساعدات الإنسانية.
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