الرئيس البيلاروسي يؤكد تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية مع روسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء) ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده أحرزت تقدمًا هائلًا في علاقات التعاون الثنائي مع روسيا، مُشيرًا إلى أن البلدين لديهما العديد من الملفات التي يتعين العمل عليها خلال الفترة المُقبلة وعلى رأسها ملف توحيد البلدين.
على المستوى الشعبي، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي. على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن علاقتنا الثنائية لم تتأثر، خاصة في قطاعات السياسة والاقتصاد".
وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج الروسية: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات ليس فقط
"حتى إذا لم نشرع في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، فهذا لا يعنني أننا سلكنا طرقًا منفصلة، كما حدث على سبيل المثال، بين روسيا وبعض الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي: مثل أوكرانيا ودول البلطيق".
وأشار الرئيس البيلاروسي، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن اتفاقية الدولة الموحدة تعد إنجازًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة بين روسيا بيلاروسيا، موضحًا:
وكان الرئيس البيلاروسي قد أكد، في تصريحات سابقة، أنه قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر من أجل توضيح بعض النقاط المهمة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، ووضع اللمسات الأخيرة على تلك القضايا التي لم يكتمل العمل بها خلال اللقاء الأخير في سوتشي.
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