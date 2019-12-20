الأمن الدولي يفشل في تبني قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني أي قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث تم رفض المشروعين المطروحين على التصويت بهذا الشأن.
واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا، طرحته ألمانيا وبلجيكا والكويت.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم
وبعد ذلك فشل المجلس في تبنيمشروع القرار الروسي حول المساعدات الإنسانية، حيث صوت 5 أعضاء في المجلس لصالحه و6 أعضاء ضده، فيما امتنع الأعضاء الأربعة الآخرون عن التصويت.
وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا دون مراجعة الحكومة السورية.
من جهتها، تصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق.
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