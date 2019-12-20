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روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار لتقديم المساعدات لسوريا

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استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود، طرحته على مجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا والكويت.

 

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قبيل

التصويت في مجلس الأمن اليوم الجمعة: "روسيا ستصوت ضد القرار... قدمنا مشروعنا للقرار، وهو يركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".

 

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وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا دون مراجعة الحكومة السورية.

 

من جهتها، تصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق.

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