أمريكا تحذف السودان من قائمة الدول المثيرة للقلق في الحريات الدينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، نقل أسم السودان من قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا"، فيما يتعلق بالحريات الدينية، إلى قائمة "المراقبة الخاصة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على موقعها الالكتروني، إن حماية الحرية الدينية تعد من أولويات السياسة الخارجية

لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه يوجد اضطهاد وتمييز على أساس الدين أو المعتقد في مناطق من العالم، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بجد لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات.وأضاف البيان أن وزارة الخارجية نقلت السودان إلى "قائمة المراقبة الخاصة" للحكومات التي شاركت في "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها"، موضحا أن تلك الخطوة سببها "الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق للحرية الدينية".وأكد البيان التزام واشنطن بحماية أولئك الذين يسعون لممارسة حريتهم في الدين أو المعتق.