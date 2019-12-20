داود أوغلو يهاجم أردوغان وحزبه

أنقرة (وكالات)

هاجم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال كلمته التي ألقاها بعد انتخابه رئيساً لحزب «المستقبل» الجديد، قائلًا: «لا أحد يحاسبنا على ما فعلناه في الماضي. فلتخجلوا أنتم».

وأكد داود أوغلو، أنه خرج من حزب «العدالة والتنمية» بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال: «أنا لا أتراجع أبدًا عن أي كلمة أو وعد قطعته على نفسي. ومن بعد الآن سنقول كل الحقائق، فعلى الجميع أن يخجل هو ولا يحاسبنا على ما فعلناه في الماضي».

وأضاف داود أوغلو: «السيد الرئيس كان صديقي، وكنت صبوراً مع كل أنواع الإهانات».

وكان داود أوغلو انتخب، أمس الأول، رئيساً لحزب «المستقبل» الذي أسسه الأسبوع الماضي، وذلك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.

وحصل داود أوغلو على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصا.

وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة في الحياة السياسية التركية وخدمة الشعب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن داود أوغلو استقالته من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.