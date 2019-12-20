رئيسة مجلس النواب تدعو ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في فبراير

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، الرئيس دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في الرابع من فبراير المقبل.

ووجهت بيلوسي الدعوة إلى ترامب، في رسالة نشرها على تويتر، درو هاميل المتحدث باسمها.

قالت بيلوسي، في رسالتها، "بروحية احترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونجرس الثلاثاء 4 فبراير 2020".

وكتبت بيلوسي "لحكمتهم العظيمة، وضع مؤسسو دولتنا دستوراً للبلاد على أساس نظام الفصل بين السلطات: ثلاث أفرع على قدم المساواة تعمل بمثابة الرقيب على بعضها البعض".

وقد يكون ذلك الخطاب حادا. إذ جاءت دعوة بيلوسي لترامب بعد يومين فقط من إشرافها على بدء إجراءات قد تؤدي إلى عزله.

وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، نفس الغرفة التشريعية التي أحالته الأربعاء إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، محاكمة لمساءلة الرئيس تبدأ في أوائل يناير المقبل. وتبدو الإطاحة بترامب أمرا غير مرجح.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن ترامب قبل دعوة بيلوسي لإلقاء الخطاب في الموعد المذكور.