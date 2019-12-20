قتيلان بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية

قتل شخصان بإطلاق نار في مدينة وينستون-سالم بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، اليوم الجمعة.

وقال مدير بلدية المدينة لي جاريتي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن اثنين من موظفي البلدية أصيبا أيضا في إطلاق النار الذي وقع داخل مبنى الأشغال العامة في المدينة.

وأضاف جاريتي إن السلطات ستكشف عن مزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال موظف في بلدية المدينة، لمحطة تلفزيونية إخبارية محلية، إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 6:45 صباحا بعد مشاجرة بين موظفين آخرين.

وكتب عمدة المدينة آلن جوينز على صفحة وينستون-سالم الرسمية على "فيسبوك"، "نيابة عن مجلس المدينة، أود أن أعبر عن حزننا العميق من الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الصباح لموظفين".

ولم تدل شرطة مدينة وينستون-سالم بعد بتعليق حول الحادثة.

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