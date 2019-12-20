80 قتيلاً بمعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة في إدلب

ارتفعت إلى أكثر من 80 قتيلا، اليوم الجمعة، حصيلة المعارك الطاحنة المستمرة بين قوات النظام السوري والمعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتدور، منذ أمس الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل مقاتلة في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوقعت المعارك المستمرة، وفق المرصد، 30 قتيلاً في صفوف قوات النظام، مقابل 51 من مقاتلي الفصائل.

وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت عن مقتل أكثر من ستين من الطرفين.

وجرت المعارك والقصف عند أطراف مدينتي معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب المرصد.

وأثار تصاعد التوتر موجة نزوح كثيف للسكان، وفق ما ذكر مراسلون صحفيون موجودون في المكان.

وتضم محافظة إدلب نحو 3 ملايين شخص قسم كبير منهم من النازحين الذين غادروا منازلهم في قرى أخرى هربا من القصف والمعارك.

وكانت إدلب قد خضعت لاتفاق هدنه في نهاية أغسطس، غير أنّه بات هشاً منذ أسابيع بفعل تسجيل غارات جوية واشتباكات.

وكانت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية نجات رشدي قد نددت الأربعاء بتصاعد العنف، ودعت إلى "وقف التصعيد فوراً"، وذلك غداة قصف للنظام أودى بحياة 23 مدنياً.

ورغم الهدنة التي أعلنتها موسكو، فإنّ أعمال القصف والاشتباكات الميدانية أدت إلى مقتل أكثر من 250 مدنياً منذ نهاية أغسطس، بحسب المرصد.

وتسبب النزاع الدامي، الذي تشهده سوريا، في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.