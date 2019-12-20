كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب، بالتدخل في شؤون بلاده، لكنه أعرب عن أمله في أن يبقي الزعيمان خطوط الاتصال بينهما مفتوحة.
وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية، قال شي لترامب إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية بشأن تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت.
ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراء محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلنا ترتيب "التوقيع الرسمي" للاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب أنه ناقش أيضاً مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية، وهونج كونج.
ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".