كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوافق على دعوة "بيلوسي" لإلقاء خطاب حالة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الموافقة على دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي له لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في 4 فبراير.

هذا ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد، أمام جلسة مشتركة في الكونغرس في 4 فبراير المقبل.

ووجهت بيلوسي الدعوة لترامب في رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المتحدث باسمها درو هاميل.

وقالت في رسالتها: "بروحية احترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونجرس الثلاثاء 4 فبراير 2020".



وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، نفس الغرفة التشريعية التي أحالته الأربعاء إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.